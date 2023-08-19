Завершились матчі дебютного туру чемпіонату Італії.
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19 серпня 2023, 23:58
У рамках першого туру італійської Серії А між собою грали Інтер та Монца. Колектив Сімоне Індзагі впорався з гостями, відправивши до їхніх воріт два голи.
Інтер - Монца 2:0
Голи: Мартінес, 8, 76.
Інтер: Зоммер, Думфріс (Куадрадо, 67), Дарміан (Біссек, 84), де Врей, Бастоні, Дімарко (Карлос Аугусто, 67), Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам (Арнаутович, 67), Мартінес (Фраттезі, 80).
Монца: Ді Грегоріо, Кальдірола, Д`Амброзіо (Педру Перейра, 70), Марі, Кірьякопулос (Карбоні, 86), Гальярдіні (Мачин, 71), Пессіна, Кольпані (Бірінделлі, 61), Чурріа, Капрарі, Марич (Мота, 60).
Попередження: Мартінес (32), Кальдірола (41).
У паралельному матчі Фіорентина на виїзді не залишила шансів новачкові Серії А Дженоа, відправивши у ворота опонента чотири голи.
Дженоа — Фіорентіна 1:4
Голи: Біраскі, 58 – Біраги, 5 Бонавентура, 11, Гонсалес, 40, Мандрагора, 56.