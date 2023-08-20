Італія

Півзахисник радий повернутись в Серію А.

Новачок Дженоа Руслан Маліновський прокоментував своє повернення в Італію.

"Перш за все, я дуже радий повернутися в чемпіонат, який я дуже добре знаю. Італія — ​​наш другий дім. Дякуємо за довіру. Я дуже пишаюся тим, що представляю це прекрасне місто, команду з великою історією", — написав Руслан в Інстаграмі.

Всього Руслан Маліновський провів за Марсель 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 1 асисти.

Сума, за яку Дженоа може викупити українського півзахисника, наразі невідома.