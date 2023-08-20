Півзахисник радий повернутись в Серію А.
Руслан Маліновський, Дженоа
20 серпня 2023, 15:58
Новачок Дженоа Руслан Маліновський прокоментував своє повернення в Італію.
"Перш за все, я дуже радий повернутися в чемпіонат, який я дуже добре знаю. Італія — наш другий дім. Дякуємо за довіру. Я дуже пишаюся тим, що представляю це прекрасне місто, команду з великою історією", — написав Руслан в Інстаграмі.
Всього Руслан Маліновський провів за Марсель 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 1 асисти.
Сума, за яку Дженоа може викупити українського півзахисника, наразі невідома.