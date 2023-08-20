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Криворізький Кривбас продовжує роботу на трансферному ринку.

20-річний захисник Денис Кузик, гравець молодіжної збірної України – офіційно футболіст ФК Кривбас. Контракт підписано строком на 3 роки. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Денис Кузик – вихованець академії київського Динамо. На правах оренди захисник виступав за Чорноморець та Колос. Також в активі гравця матчі за молодіжну збірну України U-17, U-18 та U-21. У складі Динамо Кузик провів один матч в Юнацькій лізі УЄФА. Останнім клубом Кузика був Львів, за який він грав останні пів року.

"Радий приєднатись до Кривбасу. Клуб відроджується, і я дуже хочу стати частиною великої історії. Юрій Вернидуб – авторитетний спеціаліст, з нетерпінням очікую можливості попрацювати під його керівництвом, тим паче він довіряє та дає шанс молоді", — сказав футболіст.

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