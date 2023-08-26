Італія

Італійця не бачать частиною паризького проєкту

Італійський центральний півзахисник Марко Верратті цього трансферного вікна позбувся статусу одного з недоторканих футболістів, що в свою чергу відкрило йому шлях до інших клубів.

Майстерність 30-річного виконавця добре відома футбольному світу, тож пропозиції не змусили на себе довго чекати.

На початку серпня, зокрема, Верратті відмовився їхати до Саудівської Аравії, але місцевий Аль-Хіляль на цьому не зупинив свої спроби отримати цього гравця до власного складу.

Ще один варіант з’явився відносно нещодавно — трансфер до Галатасарая, який за своїми фінансовими можливостями суттєво поступається командам із Близького Сходу, зокрема Катару, де місцевий Аль-Арабі останнім часом також пожвавив інтерес до Марко.

А тим часом Верратті не потрапив до заявки на гру проти Ланса в рамках Ліги 1, що тільки підтверджує його відхід незабаром.

Матч ПСЖ — Ланс відбудеться 26 серпня, о 22:00.