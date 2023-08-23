Франція

Раніше хавбек мав варіант з Аль-Хілялем, але клуби не змогли домовитися про суму трансферу.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Катару. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, найближчим часом Аль-Арабі зробить офіційну пропозицію для парижан щодо можливого трансферу 30-річного італійця. Таким чином, переговори увійдуть до заключної стадії.

Раніше Верратті мав домовленість із саудівським Аль-Хілялем, але ПСЖ не влаштувала сума трансферу гравця. Крім саудитів, у послугах Марко були зацікавлені МЮ та Аль-Ахлі.

Верратті виступав за ПСЖ з 2012 року, однак у літнє міжсезоння парижани виставили його на трансфер, оскільки він не входить до планів нового головного тренера Луїса Енріке.