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Ромелу Лукаку, сайт Ромы
31 серпня 2023, 13:24
Офіційні сайти Челсі та Роми повідомляють, що клуби оформили перехід Ромелу Лукаку в стан італійського клубу.
Оренда на один сезон без права викупу. Проте італійці можуть виплатити клаусулу гравця у розмірі 37 мільйонів фунтів.
Ромелу вже розпочав тренування з новою командою.
Зазначимо, що у Ромі Ромелу возз'єднається з Жозе Моуріньо. Раніше вони працювали разом у Челсі та Манчестер Юнайтед.
Минулого сезону бельгієць також на правах оренди виступав за інший клуб із Італії – Інтер.