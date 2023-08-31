Італія

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Офіційні сайти Челсі та Роми повідомляють, що клуби оформили перехід Ромелу Лукаку в стан італійського клубу.

Оренда на один сезон без права викупу. Проте італійці можуть виплатити клаусулу гравця у розмірі 37 мільйонів фунтів.

Ромелу вже розпочав тренування з новою командою.

Зазначимо, що у Ромі Ромелу возз'єднається з Жозе Моуріньо. Раніше вони працювали разом у Челсі та Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону бельгієць також на правах оренди виступав за інший клуб із Італії – Інтер.