Італія

Завершились матчі чемпіонату Італії.

У рамках третього туру італійської Серії А відбулися два поєдинки у суботу у слоті 19:30.

Болонья на своєму полі зуміла здолати Кальярі, а Удінезе та Фрозіноне не зуміли виявити найсильнішого, зігравши у безгольову нічию – 0:0.

Болонья - Кальярі 2:1

Голи: Зіркзеє, 59, Фаббіан, 89 — Лувумбу, 22.

Болонья: Скорупскі, Пош (Де Сільвестрі, 83), Лукумі, Бекема, Крістіансен, Моро (Урбанські, 67), Ебішер (Ель-Аззузі, 84), Фергюсон, Карлссон (Фаббіан, 87), Ндойє (7), Орсоліні Зіркзеє.

Кальярі: Радунович, Дзаппа (Ористаніо, 67), Ветеска, Доссена, Ауджелло (Ацці, 71), Нандес (Ді Пардо, 46), Янкто (Дейола, 66), Макумбу, Сулемана, Лувумбу, Петанья (Шомуродов, 46).

Попередження: Фергюсон, Сулеман, Макумбу.

Удінезе — Фрозіноне 0:0

Удінезе: Сільвестрі, Жоау Феррейра (Ебоселе, 62), Кабаселе, Бійол, Перес, Камара (Земура, 62), Уолас, Ловрич, Самарджич (Кіна, 79), Товен (Семеду, 79), Лукка (Саксесс, 67)

Фрозіноне: Тураті, Ойоно, Романьолі, Монтерізі, Маркіца, Маццітеллі, Джеллі, Харруї (Гаррітано, 90), Барренечеа (Казо, 80), Соулі (Баес, 64), Шеддіра (Чуні, 80).

Попередження: Соуле, Товен, Баес, Кабаселе.