Італія

Клуб може пізніше відпустити гравця.

Численні повідомлення в Італії стверджують, що директор Ювентуса Крістіано Джунтолі зустрінеться з агентом Поля Погба Рафаелою Піментою, щоб повторно обговорити контракт француза в Турині.

Фізичні проблеми Погба тривають, оскільки колишня зірка Манчестер Юнайтед отримав легку м'язову травму у переможному матчі Ювентуса проти Емполі у чемпіонаті. Його контракт на 8 мільйонів євро на рік завершується в червні 2025 року, але, як повідомляють Tuttosport і Calciomercato.com, директор клубу Джунтолі хоче повторно обговорити умови угоди.

Тому він вже запланував зустріч з агентом Погба Рафаелою Піментою у вересні. Італійське видання стверджує, що Ювентус попросить Погба скоротити зарплатню, але, ймовірно, запропонує йому більш тривалу угоду.

Альтернатива полягає в тому, щоб зменшити фіксовану частину його зарплатні та досягти 8 мільйонів євро за сезон за рахунок бонусів за ефективність. Минулого сезону він провів 10 матчів та виконав 1 асист.