Італія

Кайо Жорже буде отримувати ігрову практику у складі новачка ліги.

Ювентус продовжує працювати над комплектацією складу перед закриттям трансферного вікна й не забуваю про розвантаження зарплатної відомості.

Як повідомляє офіційний сайт Фрозіноне, новачком команди став молодий нападник Кайо Жорже. Перехід відбувся на правах оренди терміном на рік.

Кайо зіграв за Ювентус 11 матчів, але так й не зміг закріпитись у складі команди. Фінансові деталі трансферу не розголошуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Удінезе робив запит до Ювентуса щодо оренди Кайо Жорже, прагнучи замінити Бету..