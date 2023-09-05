Італія

Португалець дуже хотів нового нападника.

Директор Роми Пінту прокоментував перебіг підписання Ромелу Лукаку в цьогорічне літнє трансферне вікно.

"Угода з Лукаку була неможливою для нас у червні/липні. У жодному разі. Моурінью мав вирішальне значення. Щоб це сталося, знадобилося 4-5 днів, щоб переконати Лукаку.

Потім наші власники вступили в переговори з Челсі і буквально розблокували переговори", — наводить слова Пінту Фабріціо Романо.

Минулого сезону бельгієць також на правах оренди виступав за інший клуб із Італії – Інтер.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Челсі додав відступні в контракт Лукаку, а також знизив зарплатню.