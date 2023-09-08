Італія

Український хавбек виступав у складі бергамасської команди з літа 2019 року до січня 2023 року.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський прокоментував роботу під керівництвом Джан П'єро Гасперіні, коли він виступав у складі Аталанти.

"У Гасперіні складний характер, але він тричі виводив Аталанту в Лігу чемпіонів і ще тричі – в Лігу Європи.

Звичайно, з ним непросто працювати, але якщо ви хочете досягати цілей і результатів – ви повинні діяти так, як діють великі команди.

Якщо у вас немає 300 мільйонів на покупку гравців – ви повинні бути фізично готовими та сильнішими за інших", — наводить слова Маліновського Fantacalcio з посиланням на Sky Sport.

Нагадаємо, 30-річний українець виступав за Аталанту з літа 2019 року до січня 2023 року, після чого перебрався до Марселя. Цього літа Руслан перейшов до Дженоа.