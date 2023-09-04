Італія

Команда українського хавбека поступилася Торіно.

У матчі третього туру італійської Серії А Торіно на своєму полі мінімально обіграло Дженоа (1:0).

У цьому поєдинку взяв участь український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський, який вийшов у стартовому складі та провів на полі 58 хвилин.

За цей час 30-річний українець зробив 19 дотиків м'яча, віддав 10 точних передач із 16 (63%), сім разів втратив м'яч та один раз сфолив. Також він отримав жовту картку, яка стала другою у двох стартових матчах.

Статистичні портали WhoScored та SofaScore оцінили гру українця у 6,0 та 6,4 бала – це найнижчі показники серед усіх гравців основного складу "грифонів".

Раніше повідомлялося, що Коваленко дебютував за Емполі в матчі проти Ювентуса.