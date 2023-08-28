Італія

Для 30-річного українця це була дебютна гра у складі "грифонів".

Дженоа у матчі другого туру італійської Серії А сенсаційно обіграла Лаціо (1:0).

У цьому матчі у стартовому складі "грифонів" вийшов український півзахисник Руслан Маліновський, для якого це була дебютна гра в італійському клубі.

30-річний українець провів на полі 70 хвилин, після чого його замінили. Статистичні портали WhoScored та SofaScore оцінили дії гравця збірної України у 6,2 та 6,4 балів, що є найнижчою оцінкою.

За 70 хвилин на полі Малиновський 30 разів торкнувся м'яча, зробив 22 точні передачі з 25, один раз заблокував удар, один раз невдало обіграв суперника, шість разів втратив м'яч, зробив два фоли, за один з яких отримав жовту картку.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лаціо — Дженоа.