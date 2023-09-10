Італія

Гравець прокоментував дану подію.

Віктор Осімген прокоментував включення своєї кандидатури до списку Золотого м'яча - цитує бомбардира Football Fans Tribe.

"Приємно почуваюся за це досягнення, це була дитяча мрія бути серед найкращих. Для мене це неймовірне відчуття. Я дякую тим, хто мене підтримує, моїй родині та друзям. Я щасливий, я присвячую це Богу. Це лише початок. Я наполегливо працюватиму, щоб здійснити всі свої мрії.

Важливо спілкуватися з тими, хто був важливим для мене. Всі нігерійці підтримували мене в хороші та важкі часи. Не лише мене, а й усіх нігерійських гравців по всьому світу. Я провів тут відпустку, і це було важливо зробити.

Я не думаю, що я змінився. Я просто хочу бути щасливим і спілкуватися з цими людьми, які впевнені, що ми перебуваємо на вершині нашої гри та викладаємось на полі наскільки можливо. Для мене важливо намагатися спілкуватися з ними і просто бути щасливим і насолоджуватися життям".

Минулого сезону він провів 38 матчів у чемпіонаті і Лізі чемпіонів та забив 31 гол.