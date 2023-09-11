Італія

"Жовті-червоні" посилили атакуючу ланку вільним агентом.

Італійський лівий вінгер Нікола Сансоне приєднався до Лечче на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клубу.

32-річний вихованець Баварії підписав контракт із новим клубом, розрахований на два роки. Також відомо, що він виступатиме під 11-м номером. Лечче після 3-х стартових турів чемпіонату Італії посідає четверту сходинку у турнірній таблиці.

У липні 2023 року Сансоне покинув Болонью, за яку виступав протягом 4-х років. За цей час він встиг зіграти 125 матчів у Серії А та кубку Італії, забити 15 голів і віддати 19 асистів. Вінгер також викликався до збірної Італії, де провів 3 гри.