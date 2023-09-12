Італія

За словами агентки, Погба ніколи не збирався порушувати правила.

Агентка півзахисника Ювентуса Поля Погба Рафаела Пімента прокоментувала провалений її клієнтом допінг-тест, передає італійське видання Tuttosport.

Пробу Б буде проаналізовано протягом наступних кількох днів, але Погба вже відсторонений туринцями.

"Ми чекаємо на результати контраналізу і не можемо нічого сказати до тих пір. Єдине, що можна сказати напевно, це те, що Поль Погба ніколи не збирався порушувати правила", – сказала Пімента.

Після того як аналізи показали підвищений рівень тестостерону у крові гравця, Ювентус підтвердив його тимчасове відсторонення.

Раніше, у кінці липня 2022 року, допінг-тест провалив аргентинський захисник Аталанти Хосе Луїс Паломіно. Він пропустив 13 матчів своєї команди, перш ніж зумів повернутися до гри.