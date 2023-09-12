Агентка півзахисника Ювентуса Поля Погба Рафаела Пімента прокоментувала провалений її клієнтом допінг-тест, передає італійське видання Tuttosport.

Пробу Б буде проаналізовано протягом наступних кількох днів, але Погба вже відсторонений туринцями.

"Ми чекаємо на результати контраналізу і не можемо нічого сказати до тих пір. Єдине, що можна сказати напевно, це те, що Поль Погба ніколи не збирався порушувати правила", сказала Пімента.

Після того як аналізи показали підвищений рівень тестостерону у крові гравця, Ювентус підтвердив його тимчасове відсторонення.

Раніше, у кінці липня 2022 року, допінг-тест провалив аргентинський захисник Аталанти Хосе Луїс Паломіно. Він пропустив 13 матчів своєї команди, перш ніж зумів повернутися до гри.