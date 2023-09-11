Італія

Французького хавбека тимчасово відсторонено від професійних змагань до з'ясування обставин.

Напередодні з'явилася інформація про те, що центральний півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба провалив допінг-тест після матчу першого туру італійської Серії А проти Удінезе (3:0).

Ювентус офіційно підтвердив, що 30-річного француза тимчасово відсторонено за порушення антидопінгових правил до з'ясування обставин.

"Футбольний клуб Ювентус повідомляє, що сьогодні гравець Поль Погба отримав наказ про тимчасове відсторонення від Національного антидопінгового трибуналу Італії (TNA) після несприятливих результатів аналізів, проведених 20 серпня 2023 року.

Компанія залишає за собою право оцінити наступні процедурні кроки", — сказано в заяві туринського Ювентуса на офіційному сайті.

Нагадаємо, що аналізи показали підвищений рівень тестостерону у крові французького хавбека.