Італія

Футболіст прокоментував ситуацію із командою.

Леонардо Бонуччі розповів про причини судитися із Ювентусом - повідомляє Mediaset.

"Мої права передбачають, що я повинен був тренуватися з командою і мати можливість фізично та спортивно виступати у наступному сезону.

Цього мені не дали, я більше не тренувався з командою. Я відчував себе знесиленим, приниженим, не міг робити те, що найбільше люблю.

Питання не в грошах, якщо я виграю справу, я все віддам на благодійність. Більше того, я хочу, щоб моя ситуація відігравала вирішальну роль для AIC, членом ради якого я є, тому що щороку люди, гравці, чоловіки, професіонали, які мають менше сил, ніж я, опиняються в таких ситуаціях, і, зрештою, ідуть на компроміс, щоб продовжити грати.

Після двох тижнів відсутності в Юве дуже важко думати про попередній період. Мені подобається думати про Ювентус, частиною якого я був, той, який вигравав великі трофеї, справжній Ювентус, якого ми не бачили минулі роки.

Я нічого не маю проти Ювентуса. Ювентус – це вболівальники, команда, мої колишні одноклубники. Я займаюся цією справою, тому що люди, які повинні були дозволити мені завершити кар'єру в Ювентусі шанобливим і гідним способом, не зробили цього.

Безумовно, Ювентус, коли я стану тренером, не буде сьогоднішнім, і, можливо, колись буде спосіб знову обійняти вболівальників, привітати їх і дати їм зрозуміти, наскільки важливим для мене був Ювентус. Той сьогоднішній, якого я не відчуваю своїм" — підсумував він.

Минулого сезону центральний захисник провів понад 20 матчів в усіх турнірах та забив два голи.