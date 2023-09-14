Італія

Гравець сподівається провести кар'єру в клубі.

Агент Маттео Політано розповів про плани футболіста на подальшу кар'єру - повідомляє Tutto Mercato Web.

"Ми говорили, але не було умов, щоб продовжити перемовини щодо продовження контракту. Виклик до збірної надійшов, він провів перші ігри непогано. Він хотів би прив’язати себе до Наполі на все життя, як Ді Лоренцо, тому що він чудово почувається в клубі та в місті.

Хлопець зосереджений на тому, щоб провести чудовий рік у чемпіонаті, Лізі чемпіонів і національній збірній. Коли президент захоче, він завжди може порозмовляти з нами".

Минулого сезону вінгер провів 36 матчів в чемпіонаті та Лізі чемпіонів і забив 4 голи.