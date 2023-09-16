Італія
16 вересня 2023, 23:41
Наполі врятувався від сенсаційної поразки Дженоа після появи Маліновського на заміну
Український атакувальний півзахисник відіграв приблизно 20 хвилин, проте саме за цей час суперники відіграли відставання в два голи.
Дженоа — Наполі, Getty Images
16 вересня 2023, 23:41
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дженоа — Наполі 2:2
Голи: Бані, 40, Ретегі, 56 — Распадорі, 76, Політано, 84
Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Дрегушин, Сабеллі (Маліновський, 74) — Мартін (Васкес, 90), Бадель, Стротман (Торсбі, 77), Френдруп — Гудмундссон, Ретегі.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Жезус, Руї (Олівера, 58) — Замбо-Ангісса (Распадорі, 58), Лоботка (Каюсте, 75), Зелінські — Ельмас (Політано, 46), Осімген, Кварацхелія (Дзербін, 89).
Попередження: Де Вінтер, Бадель — Ельмас