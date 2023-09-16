Італія

Наполі врятувався від сенсаційної поразки Дженоа після появи Маліновського на заміну

Український атакувальний півзахисник відіграв приблизно 20 хвилин, проте саме за цей час суперники відіграли відставання в два голи.

Дженоа — Наполі, Getty Images

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Дженоа — Наполі 2:2

Голи: Бані, 40, Ретегі, 56 — Распадорі, 76, Політано, 84



Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Дрегушин, Сабеллі (Маліновський, 74) — Мартін (Васкес, 90), Бадель, Стротман (Торсбі, 77), Френдруп — Гудмундссон, Ретегі.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Жезус, Руї (Олівера, 58) — Замбо-Ангісса (Распадорі, 58), Лоботка (Каюсте, 75), Зелінські — Ельмас (Політано, 46), Осімген, Кварацхелія (Дзербін, 89).



Попередження: Де Вінтер, Бадель — Ельмас