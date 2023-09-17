Італія

Завершилися три недільні гри італійського чемпіонату.

У рамках четвертого туру італійської Серії А відбулися ще три поєдинки.

Кальярі та Удінезе не зуміли забити та виявити сильнішого. У доданий час господарі залишилися у меншості через вилучення В'єтески (друга жовта картка).

Кальярі — Удінезе 0:0

Кальярі: Радунович — В'єтеска, Доссена, Хацідіакос (Оберт, 80) — Дзаппа (Нандес, 80), Дейола, Праті (Ді Пардо, 80), Макумбу, Ауджелло (Ацці, 66) — Паволетті (Шомуродов, 60), Лувумбо

Удінезе: Сільвестрі — Перес, Бійол, Кабаселе (Ебосс, 38, Гессан, 46) — Ебоселе (Феррейра, 72), Самарджич, Волас, Ловрич (Паєро, 72), Камара — Товен (Перейра, 82), Лукка

Монца приймала Лечче на стадіоні Бріантео та не зуміла здобути 3 очки, незважаючи на півгодини гри у більшості. Один з двох голів Монци було скасовано через офсайд.

Монца — Лечче 1:1

Голи: Кольпані, 24 — Крстович, 3 (пенальті)

Вилучення: Кальдірола (друга жовта картка), 85 — Баскіротто, 55

Монца: Соррентіно — Іццо, Марі (Карбоні, 46) , Кальдірола — Бірінделлі (Марич, 67), Гальярдіні, Пессіна, Чуррія (Кірьякопулос, 89) — Кольпані, Капрарі (Мота, 26) — Коломбо (Перейра, 67)

Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Галло (Доргу, 74) — Каба, Рамадані, Рафія (Блен, 54) — Альмквіст (Туба, 78), Крстович (Пікколі, 78), Банда (Стрефецца, 74)

Фрозіноне відповів на два голи Сассуоло у перші 24-ти хвилини своїми чотирма. Двоє гравців відзначилися дублями у цьому поєдинку.

Фрозіноне — Сассуоло 4:2

Голи: Шеддіра, 45+4 (пенальті), Маццітеллі, 70, 76, Лірола, 90+6 — Пінамонті, 7, 24

Фрозіноне: Тураті — Ойоно, Монтерізі (Околі, 46), Романьйолі, Маркіцца — Маццітеллі (Лірола, 86), Барренчеа (Гаррітано, 69), Джеллі (Брешіаніні, 82) — Соул, Шеддіра, Баес (Касо, 46)

Сассуоло: Краньйо — Толян, Ерлич, Трессольді, Вінья (Педерсен, 52) — Берарді, Болока (Кастільєхо, 66), Байрамі (Торстведт, 53), Енріке, Лор'єнте (Сейде, 52) — Пінамонті (Мулаттьєрі, 80)