Італія

Черговий українець може поїхати за кордон.

Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може змінити клубну прописку, повідомляє видання CalcioMercato.

За інформацією джерела, інтерес до Судакова виявляє Ювентус. Також повідомляється, що за 21-річним півзахисником стежать інші європейські клуби.

Сума можливого трансферу може становити близько 30 мільйонів євро, проте вона може збільшитися за рахунок успішних виступів гравця та "гірників".

Цього сезону Судаков провів чотири матчі, в яких забив один гол.