Італія

Тренер поділився враженнями від гри своєї команди.

Джан Пьєро Гасперіні поділився думками щодо виступів свого клубу в інтерв'ю DAZN.

"Із Ракувом ми невдало виступили в середині матчу, але навіть у важкий момент ми зуміли зберегти міцність і забрати перемогу додому. У грі з Фіорентиною ми також не допустили стільки моментів, наші воротарі виконали мало сейвів в цьому сезоні, але були ситуації з помилками.

Шарль де Кателаре провів непогані зустрічі, він завжди демонстрував чудову якість, був орієнтиром для атак. Адемола Лукман також у хорошій формі, він зробив кілька спроб у першому таймі, і йому не пощастило влучити в каркас. Він швидкий у дриблінгу та грі 1 в 1, має гарний удар, тому все, на чому йому потрібно зосередитися, це робити менше недоречних передач.

Я говорив минулого сезону, коли ми не були в Європі, що ці турніри дають командам більше, ніж забирають. Це допомагає підвищити рівень клубу, допомагає гравцям отримати досвід, але ризик полягає в тому, що у вас більше шансів отримати травми.

Важливі ідеї. Є також економічні аспекти, але здебільшого у футболі перемагають ідеї" — підсумував наставник.

Аталанта зараз посідає шосте місце в таблиці чемпіонату Італії.