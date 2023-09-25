Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 24 вересня 2023 року, 21:45.

У поєдинку п’ятого туру італійської Серії A Торіно на власному полі врятувався від поразки від Роми.

Команда Жозе Моурінью в звітній зустрічі в жодному з ігрових відтинків не володіла одноосібною ініціативою, бо господарі чинили шалений опір цьому.

Однак посеред другого тайму гол Ромелу Лукаку різко змінив розклад сил на користь гостей.

Утім, утримати перевагу за рахунком у фінальній частині протистояння Рома також не змогла.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Торіно — Рома в 5 турі італійської Серії A:

Торіно — Рома 1:1

Голи: Сапата, 85 – Лукаку, 68.

Торіно: В. Мілінкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родрігес, Белланова (Пеллегрі 84), Ілич, Тамез (Карамо 77), Лазаро, Сек (Санабрія 77), Радоньїч (Влашич 55), Сапата.

Рома: Патрісіу, Манчіні, Льоренте, Н'Діка, Крістенсен, Крістанте, Паредес, Спінаццола (Белотті 87), Ель-Шаараві (Залевські 70), Дібала, Лукаку.

Попередження: Паредес 60, Крістенсен 84.