Італія

Португальський нападник отримав чергову порцію критики.

Ексгравець збірної Італії та ряду італійських клубів Антоніо Кассано оцінив зірковий статус португальського вінгера Рафаеля Леау у Мілані та його внесок у результати команди, передає портал calciomercato.com.

Кассано порівняв португальця з французьким нападником Манчестер Юнайтед, а також скептично поставився до його бомбардирських здобутків.

"Леау — ні риба ні м'ясо, він нагадує мені Марсьяля. Минулого року Нзола забив більше голів, ніж він. У Лізі чемпіонів нам потрібні гравці з індивідуальністю, які можуть розгойдувати матчі, але у Мілана немає чемпіонів", — заявив 41-річний італієць.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Мілана Стефано Піолі сказав, що навколо його гравців часто панує "перебільшений негатив".