Завершився матч Серії А.
Ювентус - Лечче, getty images
26 вересня 2023, 23:51
Ювентус в рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії приймав на своєму полі Лечче та здобув мінімальну перемогу.
Єдиний гол туринці забили вже в другій половині гри зусиллями Арека Міліка. У Лечче був час, щоб виправити ситуацію, проте гостям так нічого і не вдалось.
Ювентус - Лечче 1:0
Гол: Мілік, 57
Ювентус: Щенсни — Даніло, Бремер, Ругані (Гатті 71), МакКенні (Веа 87), Фаджолі (Міретті 86), Локателлі, Рабіо, Камб`ясо (Костич 71) — К'єза, Мілік (Влахович 78)
Лечче: Фальконе — Венуті (Жандрей 63), Понграчич, Баширотто, Доргу - Рамадані (Каба 69), Уден (Рафья 63), Блен (Пікколі 81) — Алмквіст, Крстович, Стрефецца (Сансоне 63)
Попередження: К'єза, Рабьо — Рамадані, Рафья, Каба, Крстович
Вилучення: Каба 90+3 (друга жовта)