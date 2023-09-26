Італія

Завершився матч Серії А.

Ювентус в рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії приймав на своєму полі Лечче та здобув мінімальну перемогу.

Єдиний гол туринці забили вже в другій половині гри зусиллями Арека Міліка. У Лечче був час, щоб виправити ситуацію, проте гостям так нічого і не вдалось.

Ювентус - Лечче 1:0

Гол: Мілік, 57

Ювентус: Щенсни — Даніло, Бремер, Ругані (Гатті 71), МакКенні (Веа 87), Фаджолі (Міретті 86), Локателлі, Рабіо, Камб`ясо (Костич 71) — К'єза, Мілік (Влахович 78)

Лечче: Фальконе — Венуті (Жандрей 63), Понграчич, Баширотто, Доргу - Рамадані (Каба 69), Уден (Рафья 63), Блен (Пікколі 81) — Алмквіст, Крстович, Стрефецца (Сансоне 63)

Попередження: К'єза, Рабьо — Рамадані, Рафья, Каба, Крстович

Вилучення: Каба 90+3 (друга жовта)