На нігерійця все ж таки розраховують.
ВІКТОР ОСІМГЕН - GETTY IMAGES
27 вересня 2023, 14:39
Нападник Наполі Віктор Осімген потрапив у заявку команди на матч 6-го туру Серії А проти Удінезе. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нагадаємо, в останньому матчі неаполітанців нападник посварився із головним тренером клубу Руді Гарсією через заміну.
Після цього офіційний акаунт Наполі в ТікТоці виклав дивне відео, яке виставляє нігерійця не в кращому світлі. На ньому форвард нібито випрошує у рефері пенальті, а після того, як 11-метровий таки призначають, б'є повз ворота. Згодом відео було видалено.
У поточному сезоні на рахунку Осімгена три голи та один гольовий пас у шести матчах.
Матч Наполі — Удінезе розпочнеться сьогодні о 21:45.