Італія

На нігерійця все ж таки розраховують.

Нападник Наполі Віктор Осімген потрапив у заявку команди на матч 6-го туру Серії А проти Удінезе. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, в останньому матчі неаполітанців нападник посварився із головним тренером клубу Руді Гарсією через заміну.

Після цього офіційний акаунт Наполі в ТікТоці виклав дивне відео, яке виставляє нігерійця не в кращому світлі. На ньому форвард нібито випрошує у рефері пенальті, а після того, як 11-метровий таки призначають, б'є повз ворота. Згодом відео було видалено.

У поточному сезоні на рахунку Осімгена три голи та один гольовий пас у шести матчах.

Матч Наполі — Удінезе розпочнеться сьогодні о 21:45.