Італія
28 вересня 2023, 23:46
Дженоа без Маліновського сенсаційно розбила Рому
Команда Альберто Джилардіно несподівано зіграла свій найкращий матч у поточному сезоні в плані атаки та здолала явного фаворита.
Дженоа — Рома, Getty Images
28 вересня 2023, 23:46
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дженоа — Рома 4:1
Голи: Гудмундссон, 5, Ретегі, 45, Торсбі, 74, Мессіас, 81 — Крістанте, 22
Дженоа: Мартінес — Бані, Дрегушин, Васкес — Сабеллі, Стротман (Кутлу, 30), Бадель (Торсбі, 11), Френдруп, Маттуро (Мессіас, 76) — Гудмундссон, Ретегі.
Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес (Азмун, 78), Спінаццола (Ауар, 78) — Дібала, Пеллегріні (Ель-Шаараві, 78) — Лукаку.
Попередження: Стротман, Сабеллі, Ретегі, Бані — Манчіні, Паредес, Ауар