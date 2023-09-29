Італія

Розгляд у суді заплановано на 4 жовтня.

Стало відомо, коли розпочнеться розгляд позову колишнього нападника туринського Ювентуса Кріштіану Роналду до "старої синьйори". Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, слухання у суді призначено на 4 жовтня.

Раніше була інформація, що Роналду вимагає від туринського клубу відшкодування заробітної плати у розмірі 19,9 мільйонів євро.

Це відбувалося за часів пандемії коронавірусу, коли багато клубів знизили свої бюджети та йшли на компроміси з гравцями, щоб знизити зарплатну відомість. Гравці Ювентуса погодилися знизити зарплату з відкладенням її до терміну чотири місяці у березні 2020 року та квітні 2021 року.

38-річний португалець вважає, що Ювентус не виплатив йому частину його зарплати і має намір довести свою правоту через суд.

Зараз Роналду виступає у Саудівській Аравії за Ан-Наср. На його рахунку вісім матчів, дев'ять голів та п'ять результативних передач.