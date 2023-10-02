Іспанія

Керманич Роми прокоментував перемогу над Фрозіноне.

У рамках сьомого туру італійської Серії A Рома на власному полі розібралась із Фрозіноне.

Рома — Фрозіноне 2:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "вовків" Жозе Моурінью оцінив побачене на футбольному полі.

"Моєю відповіддю на всі наші негаразди в попередніх матчах було надання гравцям ідеального настрою перед цією грою. Після розчарування, тиску та критики ви не можете виходити на гру з поганим передчуттям на душі.

Якщо ви це зробите, ви отримаєте червону картку, утратите голову, коли рахунок ще навіть не відкрито, або взагалі повністю зосередитесь на годиннику та хвилинах до кінця гри, якщо ви ведете 1:0.

Для того, щоб виграти гру, подібну до цієї, ви повинні мати емоційну рівновагу і бути в порядку на ментальному та фізичному рівнях. Я передав цей настрій своїм гравцям. Я думаю, що мій досвід відчуття цих важких моментів допоміг мені проникнути в голови моїх гравців.

Коли Фрозіноне створював моменти біля наших воріт, ми ніколи не панікували. Це був не найліпший день для яскравої гри. Більше того — це було просто неможливо, особливо проти цього суперника.

Я продовжую це говорити, і деякі можуть не погодитись, але італійський футбол є найбільш тактичним, і тому Італія є країною з найкращими тренерами.

Виступ Ндіка? До переходу до Роми він грав за схемою з трьома гравцями в захисті, але в команді з дуже відмінними від нас ідеями. Він упевнено себе почуває лише тоді, коли інші поруч із ним грають добре. Він швидкий, але не дуже вправний в індивідуальних дуелях.

Уссем Ауар — те саме: він дуже добре ладнає з м’ячем, але без нього все йде зовсім інше. Ромелу Лукаку вже багато чому навчився, як і Ренату Саншеш, тому вони адаптувалися швидше, але всім іншим потрібен час і позитивні результати, щоб здобути впевненість у собі.

Дібала? У четвер він точно не гратиме. Сьогодні він віддав усі сили. Якби він мені сказав, що не може вийти на поле, я б його не заграва, а він мені сказав зовсім протилежне перед матчем.

Якби ми не виграли сьогодні, Стадіо Олімпіко вибухнув би, і тоді б мені довелося ризикнути, але тепер я вирішую щодо складу на матч у четвер — Дібала не буде грати", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Рома проведе гостьовий матч проти сардинського Кальярі.