Італія

"Скромний" Златан знову на зв'язку.

Легендарний швед Златан Ібрагімович, який наприкінці минулого сезону завершив кар'єру, підбив підсумки свого футбольного шляху.

"Чисто за навичками, без трофеїв та нагород, я думаю, що я найкращий. Без жартів. Я найдосконаліший футболіст з коли-небудь існуючих. За навичками.

Я не виграв Золотий м'яч, не виграв Лігу чемпіонів. Якщо ці речі є важливими, то, напевно, я не в цьому списку. Мені пощастило виграти 34 трофеї, кілька індивідуальних нагород, бо вони випливають із командних досягнень.

Але якщо ми говоримо суто про індивідуальні вміння, то 100%, без жартів я найкращий", – сказав колишній нападник в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Раніше повідомлялось, що Мілан працює над поверненням Ібрагімовича.