"Скромний" Златан знову на зв'язку.
ЗЛАТАН ІБРАГІМОВИЧ, GETTY IMAGES
06 жовтня 2023, 15:06
Легендарний швед Златан Ібрагімович, який наприкінці минулого сезону завершив кар'єру, підбив підсумки свого футбольного шляху.
"Чисто за навичками, без трофеїв та нагород, я думаю, що я найкращий. Без жартів. Я найдосконаліший футболіст з коли-небудь існуючих. За навичками.
Я не виграв Золотий м'яч, не виграв Лігу чемпіонів. Якщо ці речі є важливими, то, напевно, я не в цьому списку. Мені пощастило виграти 34 трофеї, кілька індивідуальних нагород, бо вони випливають із командних досягнень.
Але якщо ми говоримо суто про індивідуальні вміння, то 100%, без жартів я найкращий", – сказав колишній нападник в інтерв'ю Пірсу Моргану.
Раніше повідомлялось, що Мілан працює над поверненням Ібрагімовича.