Італія

Гравець розповів про свої виступи у колективі зі столиці Італії.

Андреа Белотті розповів про виступи у складі Роми - повідомляє Sky Sports Italia.

"Ми дали Серветту занадто багато володіти м'ячем в першому таймі, і цього не повинно статися. Ми Рома, ми не можемо дозволити собі помилок і повинні вигравати ці ігри.

Ліга Європи є важливим змаганням, але також ним є Серія А. Я не думаю, що ми даємо більше з себе в Європі, але нам потрібно знайти правильний баланс, тому що це насичений список матчів, і ми повинні точно ставитися до кожного поєдинку та суперника так само. Якщо ми зможемо зберегти той самий підхід, тоді ми зможемо рости.

Минулий сезон був для мене нелегким, я так і не досяг найкращої форми протягом усього року, у мене були деякі травми, які сповільнили мій прогрес і вплинули на мої виступи.

Я дуже багато працював під час передсезонної підготовки і знав, що результати прийдуть, тож тепер я хочу продовжувати так далі".

У цьому сезоні він провів 8 матчів та зробив 6 результативних дій.