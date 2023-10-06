Італія

Нічийний результат на Стадіо Віа дель Маре.

У рамках восьмого туру італійської Серії А Лечче приймав на своєму полі Сассуоло після розгромної поразки від чинного чемпіона Італії в особі Наполі.

Рахунок у матчі було відкрито на 22-ій хвилині зустрічі завдяки реалізованому пенальті у виконанні Доменіко Берарді.

Проте втримати мінімальну перемогу Сассуоло не вдалося, оскільки на 48-ій хвилині Нікола Крстович зумів зрівняти рахунок для Лечче. У підсумку фінальний свисток зафіксував нічию 1:1.

Лечче — Сассуоло 1:1

Голи: Крстович, 48 — Берарді, 22 (пен.)