Італія

Український хавбек провів на полі 68 хвилин.

У матчі восьмого туру італійської Серії А Дженоа на своєму полі мінімально поступилася Мілану (0:1).

Єдиний гол у матчі був забитий на 87 хвилині зустрічі, а його автором став Крістіан Пулішич.

Також додамо, що обидві команди наприкінці матчу отримали червоні картки — і обидва видалення були для воротарів, і якщо "грифони" ще мали заміну, то у ворота "россонері" став Олів'є Жиру.

У цьому матчі у стартовому складі Дженоа вийшов український півзахисник Руслан Маліновський, який провів на полі 68 хвилин, після чого його замінили.

За свої дії 30-річний українець отримав 6,5 бала від статистичного порталу SofaScore.

За 68 хвилин Руслан зробив 37 дотиків м'яча, віддав 29 точних передач із 34 (85%), виграв одну верхову дуель і здійснив один відбір.

Нинішнього сезону Маліновський провів шість поєдинків, у яких результативними діями не відзначався. Він відіграв на полі 279 хвилин.