Італія

Французький форвард поділився своїми думками після гри з Дженоа.

Нападник Мілана Олів'є Жиру прокоментував напружену перемогу своєї команди у матчі Серії А проти Дженоа (1:0), в якому йому на останніх хвилинах довелося заміняти вилученого Майка Меньяна у воротах "росонері".

"Зі мною ніколи такого не відбувалося, але я дуже пишаюся командою. Мені вдалося зробити чудовий сейв, але також і вкрай пощастило — я дякую поперечині. Ми боролися як леви, і я задоволений цією перемогою.

У нас з Калабрією був момент сумніву, але потім я набрався рішучості і став у ворота. Все пройшло добре, і зараз ми знаходимося на першому місці у турнірній таблиці.

Футболка Меньяна? Тепер я поставлю її у рамку", — наводить слова Жиру журналіст Джанлукі ді Марціо.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дженоа — Мілан.