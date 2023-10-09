Італія

Італієць пояснив роль Джуда.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті пояснив, яку роль в його команді виконує Джуд Беллінгем.

"Реалу вдалося підписати такого приголомшливого гравця, як Джуд. Ми дуже раді цьому.

Він дуже спокійно переживає цей момент. Він це розуміє, всі розуміють, що не центрфорвард. Його пріоритет не забиватиме голи. Він — плеймейкер, гравець середини поля. Настане час, коли його внесок буде іншим", — цитує тренера The Athletic.

Нагадаємо, Беллінгем забив 10 голів в 10 матчах за Реал. Зокрема, він оформив дубль в матчі проти Осасуни.