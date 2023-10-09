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Football.ua зібрав ТОП-10 гравців до 20 років, які найближчим часом можуть стати зірками світового футболу.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про найперспективніших футболістів світу.

Football.ua зібрав ТОП-10 гравців, які є мають найліпші прогнози щодо розвитку власних кар’єр. Антоніу Сілва, Вітор Роке, Ельє Ваї та ще кілька неочікуваних прізвищ. Якщо ви про них не чули, то це відео — точно для вас.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про десятку найбагатших гравців світу.