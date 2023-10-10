Італія

Французький тренер прокоментував своє майбутнє.

Зінедін Зідан після відходу з Реала досі знаходиться без роботи, проте не поспішає шукати собій новий клуб.

"Повернення до тренерської роботи? Поки ніяких новин, я насолоджуюся часом зі своєю сім’єю, що також важливо. Побачимо пізніше.

Овації вболівальників Ювентуса? З радістю залишився б тут. Приємно отримувати такий прийом: бачити людей щасливими, чого ще бажати?", — наводить слова француза інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначимо, що Зідан очолював Реал з 2016 до 2018 року, а потім – з 2019 по 2021 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінедін Зідан відмовився від пропозиції клуба чемпіонату Франції — Марселя.