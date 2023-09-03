Іспанія

Більше перемог лише у Мігеля Муньоса — 357.

Вчора мадридський Реал у матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Хетафе (2:1), вирвавши перемогу на останніх хвилинах зустрічі.

Для головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті це була 172 перемога на чолі мадридського клубу.

Завдяки цьому італієць зрівнявся з французом Зінедін Зіданом, а рекордсменом за цим показником є Мігель Муньос — 357 перемог.

Після чотирьох турів Реал іде без втрат, набравши всі 12 очок.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем повторив рекорд Роналду, Ібрагімовича та Фабрегаса.