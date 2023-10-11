Італія

Юнак може піти на підвищення.

Французький Ліон провалив початок цього сезону та загруз у підвалинах турнірної таблиці Ліги 1.

Важке становище "ткачів" та неузгодженість у діях усередині керівництва клубу дедалі більше впливають на виконавців та змушують найкращих із них розмірковувати над зміною місця роботи.

Тим паче, коли на обрії з’являються дійсно великі клуби-претенденти на трансфер.

Як сталось у випадку з атакувальним півзахисником Раяном Шеркі, який запалював на цьогорічному молодіжному чемпіонаті Європи-2023 в Румунії та Грузії, проте потім провів вісім матчів нової кампанії на посередньому з іншими партнерами за командою рівні.

Але це не заважає італійським Ювентусу та Мілану продовжувати мониторити розвиток цього гравці, і на попередній грі проти Лор’яна (3:3) вже були присутні скаути цих двох клубів.

Контракт Шеркі з Ліоном завершується в 2025 році.

У той самий час є інформація щодо можливості гравця виступати за збірну Італії, оскільки його батько є італійцем.