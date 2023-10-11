Італія

Український хавбек Дженоа відтепер оцінюється в 10 мільйонів євро.

Портал Transfermarkt оновив орієнтовні вартості футболістів італійської Серії А, і ці зміни не обійшли стороною атакуючого півзахисника збірної України та Дженоа Руслана Маліновського, права на якого належать марсельському Олімпіку.

Згідно з останніми оновленнями за 11 жовтня 2023 року, орієнтовна вартість 30-річного українця стала меншою на 5 мільйонів євро.

Раніше портал оцінював Маліновського в 15 мільйонів євро (оновлення за 27 липня 2023 року), а зараз — в 10 мільйонів євро.

У поточному сезоні Руслан Маліновський провів за Дженоа шість поєдинків, у яких він не відзначившись жодною результативною дією та заробив два попередження.

Список із десяти найдорожчих гравців італійської Серії А за версією Transfermarkt виглядає наступним чином: