Італія

У справі футболіста Ювентуса з’являються нові дані.

Італійська прокуратура останніми роками ретельно вивчає футбольні справи в країні, і чим довше триває цей процес, тим більше вдається дізнатись слідчим про чорні сторінки цього бізнесу.

Кількома днями раніше півзахисника туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі запідозрили в здійсненні ставок на футбольні матчі, що є прямим конфліктом інтересів.

22-річний виконавець вирішив не втікати від слідчих органів та одразу зізнався в порушенні норм регламенту, аби пом’якшити можливе покарання.

Певна річ, що на цьому розгляд цієї справи себе не вичерпав, і, як повідомляє місцева преса, ретельне вивчення інформації з особистого телефону Фаджолі дозволило дізнатись, що певні його нинішні та колишні одноклубники могли знати про наявність у гравця залежності від азартних ігор.

Ідеться про центрального захисника берлінського Уніону Леонардо Бонуччі, який належав до кола з двох осіб, яким розповів про свої проблеми Фаджолі в особистому листуванні.

При цьому жодних вагомих доказів, що Бонуччі сам міг брати участь у азартних іграх слідчі з наявних у них матеріалів не виявили.

Регламент Серії A зазначає, що гравці, які мають інформацію щодо партнерів за командою, які роблять ставки, мають повідомити про це федеральну прокуратуру.

Якщо ж цього не зробити, передбачене покарання у вигляді відсторонення від футболу строком від шести місяців.

Тим часом адвокати Фаджолі наразі намагаються вийти на угоду зі слідством через визнання провини їхнім клієнтом, що потенційно дозволить скоротити трирічний бан до півторарічного терміну.