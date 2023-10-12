Італія

Визнання від молодого футболіста з метою пом'якшення покарання.

Півзахисник туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі швидше за все отримає тривалу дискваліфікацію за ставки. Про це повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, 22-річний італієць та його адвокати вирішили зізнатися у здійсненні ставок на футбольні матчі, щоб пом'якшити покарання.

При цьому наголошується, що гравець ніколи не ставив на матчі команд, у яких виступав.

Також адвокати зазначили, що у футболіста є ігрова залежність із юнацького віку, коли він активно грав у покер.

Якщо розслідування підтвердить причетність Фаджолі до нелегальних ставок, його можуть дискваліфікувати на три роки або більше. Також можливий грошовий штраф.

Раніше повідомлялося, що Тоналі та Дзаніоло підозрюються у здійсненні нелегальних ставок.