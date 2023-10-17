Півзахисник Удінезе може змінити клуб.
Лазар Самарджич, getty images
17 жовтня 2023, 19:59
Ювентус розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої лінії найближчим зимовим трансферним вікном.
Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, у сферу інтересів туринського клуба потрапив півзахисник Удінезе Лазар Самарджич.
Стверджується, що "Стара Синьйора" готова втричі збільшити його зарплатню. Наразі він отримує 0,425 мільйона євро на рік.
В цьому сезоні сербський футболіст провів вісім матчів на клубному рівні, в яких відзначився двома забитим голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лазар Самарджич прокоментував зрив свого трансферу до Інтера.