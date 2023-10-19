Італія

Італійський фахівець поділився думкою щодо гри на тоталізаторі з боку футболістів.

Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ та консультант Sport Integrity Team Франческо Баранка висловився з приводу останніх нових щодо дискваліфікації півзахисника туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі за участь у азартних іграх.

"На мою думку, 90 відсотків футболістів роблять ставки. Я роблю цей висновок на підставі власних спостережень та міркувань із цього приводу.

Футболісти, у багатьох випадках, — це молоді люди, і більшість молодих людей звертаються до різноманітних ігрових продуктів, будь то ставки чи казино.

Мені здається, що в Італії є неймовірне надмірне захоплення азартними іграми: нас виховують на скретч-картках чи лотереях змалечку, а футболісти мають профіль, який потенційно нагадує людину, схильну до азартних ігор: багато вільного часу, багато грошей, значний дух конкуренції та потреба в адреналіні.

Я можу вам сказати, що на різних курсах, які проводилися в Італії, Іспанії чи в Україні, питання про те, чи учасники робили ставки, завжди звучало доволі риторично.

Мене, чесно кажучи, найбільше вразили молодіжні команди. Якщо я не можу з абсолютною впевненістю сказати, що 90% футболістів роблять ставки, я запевняю вас, що 90% хоч раз були дотичними до ігрових продуктів.

Не забуваймо, серед іншого, що багато діючих або колишніх футболістів були або залишаються, очевидно, цілком законно, учасниками та представниками чи рекламними обличчями покерних продуктів або букмекерських контор.

Чи впливає на це нинішнє покоління? Ну, у 80-х ми грали в карти. Сьогодні світ змінився, нові покоління по-іншому пораються з електронними пристроями.

Окрім того, ставки стали надмірно експонованими, у тому сенсі, що відбулося величезне збільшення пропозиції. Раніше, порівняно з азартними іграми, ставки сприймалися як гра на майстерність, також тому, що проміжок часу між ставкою та результатом був ширшим, на відміну від казино.

Беттерський квиток, щоправда, давав набагато менше адреналіну, ніж live-ставки, які існують сьогодні. У будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якій події.

Зараз молоде покоління має суттєве наближення та доступність до цих механізмів: усе робиться заздалегідь, усе робиться швидше, можна робити ставки на що завгодно, на будь-які дані. Миті достатньо, щоб виключити будь-який випадковий збіг.

На даний момент немає жодного елемента, який міг би свідчити про причетність Тоналі та Фаджолі до симулювання власних матчів або спроб підбурення інших до проведення договірних матчів.

Але я завжди кажу одне: Серія А та Італія в цілому — це одне, тоді як в інших лігах ми завжди зберігаємо максимальну пильність. Явище договірних матчів, особливо за кордоном, шокує своїми масштабами.

Фаджолі, із того, що ми знаємо станом на зараз, був щирий у цьому відношенні, але давайте згадаємо, що сталося в минулому: ніхто з гравців не має кримінальних інтересів, але якщо ви граєте й вас шантажують, у певний момент вам доведеться віддавати борги.

Футбольні клуби повинні мати системи для управління такими ситуаціями. Я читав інтерв'ю, в якому П’єрпаоло Маріно згадував свій час в Аталанті . Ну, там, де клуб вжив заходів, щоб запобігти певним ситуаціям, спочатку з Federbet, а сьогодні з Sport Integrity Team.

Кожен клуб має мати людину, менеджера, який керує всім, що пов’язано з грою, починаючи від спонсорства. Повинен бути хтось, хто має завдання перевіряти профілі гравців і проводити тренінги з цього приводу. Той, хто завантажить гравців якісною інформацією, а не десятихвилинними сеансами кожні кілька місяців.

Кожен клуб повинен мати принаймні одного офіцера доброчесності, яких має чемпіонат. Якщо брати до уваги, скільки вони інвестують у гравців, мені не здається, що це якась абсурдна інвестиція.

Наскільки мені відомо, тільки Аталанта оснастила себе системою для досягнення цієї мети. Включно з кодексом етики, який був би дуже корисним кожному клубу.

Я зараз скажу провокативну річ: якщо клуб контролює все, що пов'язано з грою, купує гравця переконавшись, що в минулому він не був залучений до випадків договірних матчів або проблем із залежністю від азартних ігор, то на той момент, добре, він захистив себе, захистив систему та зробив усе, щоб уникнути суворої відповідальності.

Але ми могли подумати над набагато ефективнішими заходами: якщо футболіста спіймали, його не дискваліфікують, але він натомість надалі не отримуватиме зарплату. Треба змінювати менталітет у цьому питанні.

І я б додав ще одне: я читав про різницю між легальними та нелегальними сайтами. Вона дійсно існує, ми можемо їх розрізняти за певними критеріями, але, давайте відверто, що це змінює? Чи це прибирає проблему беттінга? Здається, що ні.

Звичайно, під час користування нелегальним продуктом ризик зростає, але ж технічно продукти абсолютно ідентичні. Нелегальні сайти є клонами легальних. Ті гравці, хто звертаються до легальних, роблять це з думкою, що не зможуть повідомити про них.

Але ж насправді, як мені здається, це навпаки набагато більш імовірно, тому що коли ви заборгували чи виграли занадто багато грошей, ті, хто керує незаконним сайтом, повідомляють про вас або взагалі отримують ваш ім'я та інші особисті дані.

Зрештою, останні укази від ліги щодо гідності зачепили лише легальні букмекерські контори. Не врахувавши, що обхідний маршрут для них був знайдений відразу, із іноземними доменами чи різноманітними блогами.

Просто подивіться будь-який матч Серії A — букмекерські контори, які офіційно не працюють в Італії, все одно рекламують всюди.

Все, що вам потрібно зробити, це відкрити Facebook або Instagram: вони повні можливих підказок щодо договірних матчів і підказок, пропозицій, які насправді підбурюють вас до ставок.

Так званий "Указ про гідність" жодну з цих проблем не вирішив: азартні ігри, безумовно, це не зменшились, а навпаки збільшились за кількістю. Більше того, незаконні сайти поширились ще більше. Зокрема ті, що можуть використовувати італійський футбол задля власної реклами.

Усе, що для цього потрібно, це регіональна угода про партнерство в регіоні, де цей сайт має дозвіл на роботу, і його назва миттєво з’являється у картинках на рекламних щитах стадіону чи в трансляціях, які йдуть за кордон. Це було, наприклад, у випадку партнерства між Серією A та деякими російськими букмекерськими агентствами.

Фаджолі та Тоналі оголосили себе залежними від ігор? На мій погляд, тут простежується небезпечний шлях: у кого є скелет у шафі, нехай це скаже зараз і тоді, ОК, добре, ми вас підтримуємо.

Є певний ризик у тому, що хтось скаже: добре, я робив ставки, але, вибачте, це тільки тому, що я — залежний. Треба розуміти, що це — серйозна та делікатна тема. І мені шкода цих дітей, у яких, безперечно, є ці проблеми.

Але я не хочу, щоб це питання залишилося непоміченим і про нього забули через кілька тижнів, бо я боюся, що так воно й станеться. Знову повторююсь: нам потрібно змінити наш менталітет.

Нам потрібно підійти до питання науково, раціонально, говорити про це без остраху. Це — циклічна річ, кожні кілька років ми говоримо про одне й те саме. І це стосується не лише Італії, це стосується всього світу. Ставки існують і необхідні для футболу: давайте просто підійдемо до цього питання більш серйозно, не звинувачуючи нікого, але навіть не намагаючись вигадати для всіх універсальне виправдання й забути про все.

Лібералізація ставок для футболістів? Це питання змушує мене задуматись: я думав про це, але врешті-решт це було б трохи схоже на лібералізацію допінгу, і я думаю, що мінуси переважують плюси.

Зрештою, ми повертаємося до того, що Спаллетті сказав кілька днів тому: "Бог благословив вас талантом і кар'єрою, ви можете робити багато речей, про які діти вашого віку навіть не мріють. Поважайте цей дар".

Кодекс етики, який я пропоную, це трохи інша тема, навіть якщо вона пов’язана з цим питанням. Я очікую, що клуби вживатимуть більше заходів, щоб принаймні отримати прибуток від продажу своїх даних.

У Серії А такі операції — звичайна річ, навіть якщо ми говоримо про якісь невеликі суму. У Серії D дані про матчі зазвичай беруться без запитів до правовласників, а потім продаються десь в Азії, а клуби не отримують за це справедливої ​​компенсації.

Тут суто маркетинг — дані про ставки принаймні допоможуть отримати певну компенсацію від ринку, який має багатомільярдний доларовий оборот", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що раніше Баранка заявив, що очолювана ним організація "майже перемогла договірні матчі в українському футболі".