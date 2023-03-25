Україна

Франческо Баранка поділився своїми думками щодо договірних матчів в Україні.

Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка прокоментував ситуацію з договірними матчами й нелегальними ставками в Україні.

"Хочу підкреслити, що в Україні ми практично перемогли практику ставок на договірні матчі у футболі. Чемпіонат країни відновився в серпні 2022 року, і з того часу з УЄФА не надходило жодних повідомлень про підозрілі поєдинки чи події.

Це заслуга процесу підвищення прозорості у футболі, а також внутрішньої системи моніторингу, яка дозволяє нам негайно втручатися, щойно ми отримуємо якийсь сигнал. Завдяки угоді з нашим ТБ-провайдером ми фактично можемо негайно перервати пряму трансляцію поєдинку в разі підозри на його договірний характер. Тому в драматичний для України момент від футбольного світу надходить сигнал надії та позитиву.

Причому я хотів би підкреслити, що, наприклад, росія стабільно посідає друге місце серед країн світу з найбільшою кількістю фальсифікованих матчів і подій, поступаючись 2022 року лише Бразилії. Показово, що деякі футболісти, які виступали в Україні, але під час війни перейшли в чемпіонат росії, виявилися причетними до підозрілих матчів і спроб їхньої організації", - наводить слова Баранки прес-служба УАФ з посиланням на Аgimеg.

Раніше повідомлялося, що суд продовжив термін усунення Павелка з посади президента УАФ.