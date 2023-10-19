Італія

Президент Наполі висловився про майбутнє ключового форварда своєї команди.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розповів про майбутні плани на головний актив свого клубу в особі нападника Віктора Осімгена, який напередодні отримав травму та вибув на півтора місяці.

"Ми усно домовилися про нову угоду в серпні. Це відбудеться, якщо все не зміниться з його боку... У будь-якому випадку, життя продовжується.

Контракт Віктора закінчується в червні 2025 року, час завжди є. Не забувайте, що я продав Кулібалі в Челсі за рік до завершення його угоди", — цитує слова Ауреліо Де Лаурентіса журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що між Наполі та Віктором Осімгеном стався скандал, через який клубу довелося звільнити керівника відділу соцмереж.