Італія

Голландець продовжить угоду з нерадзуррі.

Захисник Інтера Дензел Думфріс розповів, що обговорює новий контракт зі своїм клубом.

"Я обговорюю свій новий контракт з Інтером. Ми ведемо переговори, і я б хотів залишитися. Я почуваюся в Інтері як вдома", — цитує Думфріса журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, голландцю буде запропонована угода до 2028 року. Чинний контракт 27-річного захисника розрахований до 2025 року.

В сезоні 2023/24 Дензел забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі в 9 матчах.