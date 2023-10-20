Україна

Команди зустрінуться на початку листопада.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 13-го туру VBET Ліги сезону 2023/24 років. Зокрема, стало відомо, що центральний матч першого кола чемпіонату України Динамо — Шахтар відбудеться 3 листопада.

13 ТУР

3 листопада (п’ятниця)

Динамо – Шахтар 17:00

4 листопада (субота)

ЛНЗ – Колос 13:00

5 листопада (неділя)

Минай – Ворскла 13:00

Металіст 1925 – Чорноморець 15:00

Верес – Зоря 17:00

6 листопада (понеділок)

Полісся – Кривбас 15:00

Дніпро-1 – Олександрія 17:00

Рух – Оболонь 19:00

Нагадаємо, раніше Даріо Срна виступив із промовою перед командою на першому тренуванні на чолі "гірників".