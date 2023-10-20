Команди зустрінуться на початку листопада.
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 13-го туру VBET Ліги сезону 2023/24 років. Зокрема, стало відомо, що центральний матч першого кола чемпіонату України Динамо — Шахтар відбудеться 3 листопада.
13 ТУР
3 листопада (п’ятниця)
Динамо – Шахтар 17:00
4 листопада (субота)
ЛНЗ – Колос 13:00
5 листопада (неділя)
Минай – Ворскла 13:00
Металіст 1925 – Чорноморець 15:00
Верес – Зоря 17:00
6 листопада (понеділок)
Полісся – Кривбас 15:00
Дніпро-1 – Олександрія 17:00
Рух – Оболонь 19:00
Нагадаємо, раніше Даріо Срна виступив із промовою перед командою на першому тренуванні на чолі "гірників".