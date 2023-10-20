Італія

Аргентинець порушив антидопінгові правила.

Аргентинський лівий вінгер Монци Алехандро Гомес може завершити кар'єру, коли його остаточно дискваліфікують за порушення антидопінгових правил, повідомляє журналіст TyC Sports Гастон Едул.

Федерація футболу Італії все ж поки що не покарала 35-річного гравця, але коли це станеться, то він, ймовірніше за все, повісить бутси на цвях.

Гомес приєднався до Монци наприкінці вересня. З того часу він відіграв 40 хвилин у двох матчах Серії А, в яких з'являвся з лави запасних.

Нагадаємо, в організмі аргентинця під час тесту у листопаді 2022 року виявили заборонену речовину.