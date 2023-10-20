Аргентинець порушив антидопінгові правила.
Алехандро "Папу" Гомес, Getty Images
20 жовтня 2023, 20:02
Аргентинський лівий вінгер Монци Алехандро Гомес може завершити кар'єру, коли його остаточно дискваліфікують за порушення антидопінгових правил, повідомляє журналіст TyC Sports Гастон Едул.
Федерація футболу Італії все ж поки що не покарала 35-річного гравця, але коли це станеться, то він, ймовірніше за все, повісить бутси на цвях.
Гомес приєднався до Монци наприкінці вересня. З того часу він відіграв 40 хвилин у двох матчах Серії А, в яких з'являвся з лави запасних.
Нагадаємо, в організмі аргентинця під час тесту у листопаді 2022 року виявили заборонену речовину.